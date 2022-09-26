شقيق الشاب الذي انتحر بمرناق يكشف تفاصيل جديدة..

نفي لامتابعة لاخر تطورات قضية انتحار بائع متجول بمرناق شنقا نفى طارق الدريدي، شقيق الهالك اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022،رواية وزارة الداخلية بخصوص أسباب إقدام شقيقه على الانتحار.

وأوضح طارق الدريدي، في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن شقيقه لم يقدم على الانتحار بسبب مشاكل عائلية وقال “لا توجد مشاكل في العائلة بل هناك بعض المشاكل العادية ككل العائلات لكنها لا تؤدي إلى الانتحار”.

وكانت الداخلية قد أكدت أنه تم التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت بفتح محضر بحث لدى مركز الاستمرار بمرناڨ موضوعه “الموت المستراب في أسبابه” وإعداد التساخير القانونية المستوجبة.

وقالت إنه “خلافا لما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول الظروف المحيطة بإقدام المعني على الانتحار وأسبابه فقد بينت الأبحاث الاولية من خلال السماعات المحررة على الشهود أن المتوفي كان يعيش خلافات عائلية حادة”.

ولفتت إلى أن الأبحاث تبقى متواصلة بالتنسيق الكامل مع النيابة العمومية للكشف عن جميع أطوار وملابسات الحادثة.