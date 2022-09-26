الاعلامي مكي هلال يهاجم هادي زعيم..#خبر_عاجل

انتقد الاعلامي مكي هلال المحتوى الاعلامي الذي يقدمه الهادي زعيم في برنامجه فكرة سامي الفهري وذلك على خلفية استضافته لامراة اثارت ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد تصويرها لفيديو خيانة زوجها لها.

واعتبر مكي هلال ان الهادي زعيم من خلال المحتوى الاعلامي الذي يقدمه يجعل من حمقى مشاهير في زمن الفوضى وتعميم الرداءة وفق تعبيره.

وقال مكي هلال في تدوينته على صفحته الرسمية بالفيسبوك:

“في بلادي كل شيء غير عادي ما أسهل الشهرة…ما أصعب الصحافة !

هي ليست سكيزوفرينيا يعيشها الشعب التونسي ، كما يرى البعض، بل هي ظاهرة عامة استفحلت أكثر في تونس في زمن الفوضى وتعميم الرداءة والتسيب وجعل الحمقى مشاهير واختلاط الحابل بالنابل وضعف مؤسسات التعديل . هم فقط على طريقة بافلوف ومنعكسه الشرطي يعوّدون الناس على استهلاك التفاهة وركوب الموجة لزيادة نسب المشاهدة والمداخيل ، ثم يحتجّون بخبث وسوء نية بأن الجمهور يريد هذا ويطلبه ويقبل عليه بشراهة ويشاهده ثم ينتقده …”

وفي ما يلي النص الكامل للتدوينة: