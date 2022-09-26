عاجل-لأول مرة: العريض يكشف كواليس التحقيق معه ومع الغنوشي..

قال نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض خلال ندوة صحفية عقدتها حركة النهضة اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 أنه تعرض إلى الإهانة ورئيس الحركة راشد الغنوشي باستدعائهما إلى التحقيق فيما يعرف “بملف التسفير إلى بؤر التوتر”، حسب قوله

وأكد العريض على ان ظروف التحقيق تعتبر تعذيبا وتنكيلا بالخصوم السياسيين وفق تعبيره

واشار العريض في ذات السياق الى انه قد تم منع دخول المحامين وان بعضهم جلسوا في الخارج دون كراسي..مبرزا ان التحقيق انطلق في وقت متأخر واستمر إلى أكثر من 16 ساعة في مكتب ضيق..

ونوه العريض الى ان رئيس الحركة راشد الغنوشي بقي في الانتظار إلى غاية الساعة الثانية فجرا” مشددا على ان الاهانة والمعاملة التي تعرضوا اليها دليل على تسيس الملف على حد تعبيره.

وذكر العريض بان عمليات التسفير بما في ذلك إلى بؤر التوتر كانت موجودة وتكثفت خلال حالة الانفلات بعد الثورة سنوات 2011 و2012 و2014 مستغربا في سياق متصل عدم التحقيق او الاستماع لكل الوزراء وإلى كبار المسؤولين في هذا الملف والاقتصار على التحقيق معه ومع الغنوشي مؤكدا ان هذا استهداف لحركة النهضة وقياداتها.