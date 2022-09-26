وزير الشؤون الاجتماعية في زيارة إلى منطقة دوار هيشر

أدى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 زيارة إلى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بدوار هيشر من ولاية منوبة مرفوقا بالسيد إبراهيم بن إدريس رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والسيد ياسين عزازة مستشار الوزير والسيد رابح الوسلاتي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بمنوبة.

ومثلت هذه الزيارة مناسبة اطلع خلالها الوزير على سير العمل بالوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي بدوار هيشر والإصغاء للعاملين بها والاطلاع على سير إسداء الخدمات لمنظوري الوزارة من عائلات معوزة ومحدودة الدخل.

كما التقى الوزير بعدد غفير من المواطنين الذين تجمهروا بمقر الوحدة المحلية وعقد مالك الزاهي جلسة نقاش مع عدد من نشطاء المجتمع المدني لمعاينة الوضع الاجتماعي بالمنطقة عن كثب، وتفاعل مع المطالب المطروحة، داعيا كل العاملين بالوحدة إلى مضاعفة الجهود قصد مزيد تحسين وتقريب وتسريع إسداء الخدمات للمواطنين، والتفاعل مع مطالبهم المشروعة في أسرع الآجال بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم.