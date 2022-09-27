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عاجل: هذا ما تقرر في حق التلميذ الذي قتل زميله ببنزرت..

2022/09/27 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بالاحتفاظ بتلميذ من مواليد 2006 عمد، أمس الاثنين، إلى طعن زميل له بنفس المعهد (من مواليد 2008) والتسبّب في وفاته متأثرا بجراحه، كما أذن أيضا بفتح بحث تحقيقي ضدّ الجاني وكل من سيكشف عنه البحث من اجل القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك على معنى الفصول 32و201 و202 من المجلة الجزائية، بحسب الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية ببنزرت المساعد الاول لوكيل الجمهورية وليد عاش بالله.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، أن هذا القرار يأتي إثر تحوّل ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق لمسرح الجريمة التي جدت امس بالاحواز الشمالية لمدينة بنزرت، واجرائهما للتحريات والمعاينات والسماعات اللازمة، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق بالمكتب الرابع تعهد بالبحث في الموضوع.

يذكر أن أطوار القضية تعود ليوم أمس وتتمثّل في تعرض تلميذ للطعن من قبل زميل له يدرس بنفس المعهد اثر مناوشة جدّت بينهما، ليفرّ الجاني تاركا زميله ينزف قبل نقله بسرعة من طرف الحماية المدنية لمستشفى بنزرت الجامعي اين توفي في المساء متاثرا بجراحه، رغم عديد المحاولات لإسعافه.

هذا وتمكّنت مصالح الفرقة الجهوية للارشاد باقليم الحرس الوطني ببنزرت عشية ذات اليوم من القاء القبض على الجاني وتسليمه لمصالح الفرقة العدلية للحرس الوطني التي تعهدت باذن من النيابة العمومية بالبحث والتقصي في الواقعة، وفق ما ذكره مصدر أمني، في تصريح سابق لـ”وات”.

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