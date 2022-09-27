دعوة عاجلة لمتساكني هذه المنطقة الى تسوية وضعيات منازلهم..

دعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، أصحاب المحلات السكنية بتجمّع “حي 9 أفريل التضامن” الكائن بمعتمدية التضامن (ولاية أريانة)، الذين تتوفر فيهم شروط التسوية، إلى تقديم مطالبهم للإدارة الجهوية للوزارة بأريانة لتسوية وضعيتهم العقارية.

وأوضحت وزارة أملاك الدولة، في بلاغ لها، أن أصحاب المحلات السكنية المعنيين هم الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 والمتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.

وأفادت ان هذا الاجراء يأتي تبعا لتسوية الوضعية العقارية للتجمع السكني “حي 9 أفريل التضامن” بمعتمدية التضامن ومصادقة اللجنة الجهوية للتقسيمات بأريانة، خلال جلسة عقدتها في أوت 2022، وقرار المصادقة على تقسيم عدد 1890المؤرخ في 14

سبتمبر 2022.

وأكدت ضرورة أن تتضمن مطالب المعنيين بهذه التسوية نسخة من بطاقات التعريف أو توكيل تام الموجب لوكيل المنتفع (عند الاقتضاء) والوثائق المتعلقة بانجرار التصرف في العقار (عقد بيع، عقد هبة، كتب تنازل، حجة وفاة،…) اضافة الى وثيقة تفيد تشييد المحل السكني قبل سنة 2000 (الربط بالشبكات العمومية أو وثيقة استخلاص الأداء الموظف على العقارات المبنية يكون تاريخها قبل سنة 2000…).