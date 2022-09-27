البنك التونسي يطلق خدمة رقمية جديدة موجهة الى المؤسسات والشركات..

أطلق البنك التونسي خدمته الجديدة مئة بالمئة رقمية « BTNET BUSINESS PLUS » موجهة الى المؤسسات والشركات، توفر حلولا رقمية هامة أكثر مرونة وأكثر حماية معلوماتية للمستعملين.

حرصا منه على متابعة التطورات العالمية في المجال التكنولوجي جي والرقمي، يواصل البنك التونسي تدعيم استراتيجيته في هذا المجال والذي يعد من رائديه منذ سنة 1998 عبر توسيع عروض خدماته الرقمية.

ولتمكين حرفائه من حلول رقمية تجمع العديد من الخدمات البنكية التي تستجيب الى رغباتهم وتطلعاتهم، يطلق البنك التونسي خدمة « BTNET BUSINESS PLUS » وهي خدمة مئة بالمئة رقمية موجهة الى المؤسسات والشركات لتساعدهم على تسريع وتيرة انتقالهم الرقمي.

كما تتمثل الخدمة الجديدة في حلول أكثر نجاعة وابتكارًا من الصيغة السابقة اذ تم تصميم هذه الخدمة وفق أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

بواسطة الخدمة الرقمية الجديدة يضع البنك التونسي على ذمة مسؤولي المؤسسات والشركات جملة من الخدمات الرقمية التي تخول لهم التصرف في الخزينة ومتابعة الحسابات المفتوحة في البنك وكذلك إنجاز معاملاتهم البنكية في الداخل والخارج بطريقة سهلة ومُؤمَنة.

امتيازات الخدمة الجديدة

« BTNET BUSINESS PLUS » تجعل المعاملات البنكية أكثر سرعة وسلاسة وأكثر حماية مع توضيح أفضل للأدوار بين مختلف المتعاملين في المؤسسة اخذا بعين الاعتبار عمليات الرقن والتقارب وامضاء الأذون والتعليمات.

كما توفر الخدمة الرقمية في صيغتها الجديدة استقلالية تامة عند التصرف لدى المتعاملين بها.

بالإضافة يمنح المنتوج الجديد للبنك التونسي منصة معتمدة من طرف الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية في مجال الامضاء الإلكتروني تمكنهم من التوقيع على الأذون والتعليمات البنكية فضلا عن توفير حماية قوية وفق المعايير المعمول بها عبر مبادلات مُشفَرة وتصرف مُؤمَن.

ولتسهيل المبادلات على الصعيد الدولي توفر » BTNET BUSINESS PLUS » للمؤسسات مجموعة من الخدمات من ضمنها التحويل المالي إلى الخارج والتحويل كذلك عبر استعمال ملفات حسب معيار SWIFT MT101

كما يمكن من خلال هذه الخدمة الجديدة إرسال ومتابعة طلبات القروض الموثقة مع الاستجابة إلى الاشعارات الخاصة بتلقي التحويلات المالية الواردة من الخارج والتوطين الحيني لشهادات التجارة.

كما توفر الخدمة الرقمية الجديدة واجهة من أجل تفعيل وإمضاء الأذون البنكية، موجهة لحرفاء البنك بهدف اعطائهم أكثر أريحية وربحا للوقت مع الولوج المباشر إلى المعلومات المتوفرة.

كيف يمكن الانخراط في الخدمة؟

خدمة » BTNET BUSINESS PLUS » موجهة للشركات والمؤسسات، وللانخراط فيها يكفي الاتصال بأحد فروع البنك التونسي الموزعة على كامل تراب الجمهورية.