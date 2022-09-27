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البطولة العربية للاندية لكرة اليد: الترجي الرياضي يفوز على الزمالك المصري 29-28 ويحرز اللقب

2022/09/27 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

توج الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم الثلاثاء بلقب البطولة العربية للاندية الابطال والفائزة بالكؤوس لكرة اليد اثر تغلبه على الزمالك المصري بنتيجة 29-28 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 25-25) وذلك في لقاء الدور النهائي الذي احتضنته القاعة المغطاة بالحمامات.
ونجح الترجي الرياضي بفضل هذا التتويج في التاهل الى بطولة العالم للاندية لكرة اليد (سوبر غلوب) التي ستحتضنها لاحقا مدينة الدمام السعودية.
واضاف زملاء اللاعب يوسف معرف اللقب العربي الثامن الى سجل شيخ الأندية التونسية.
وسبق لفريق باب سويقة ان تاهل لبطولة العالم للاندية في 3 مناسبات كانت في نسخ 2014 و 2016 و 2017.

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