مدنين: تواصل جهود البحث عن مفقودين من جرجيس في رحلة هجرة غير نظامية

تتواصل عملية التمشيط والبحث على المفقودين الـ17 اصيلي معتمدية جرجيس من ولاية مدنين الذين خرجوا يوم الاربعاء الماضي في عملية هجرة غير نظامية نحو اوروبا، وانقطع اتصالهم بذويهم الذين اعلموا الاجهزة الامنية مساء يوم السبت المنقضي.

وحسب الناطق الرسمي باسم خلية الازمة المنبثقة عن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة المدير الجهوي للحماية المدنية بمدنين، عاطف حويج، فقد تم وضع الامكانيات المادية والبشرية والترفيع فيها من اجل مواصلة عملية البحث بصفة مسترسلة دون توقف رغم التقلبّات الجويّة، حيث تمّ اعتماد كل وسائل البحث سواء جوا، او بحرا، او عبر الرادارات المتنقلة والقارة، والزوارق، والطائرات.

ولفت العقيد حويج إلى تضافر جهود الاجهزة الرسمية من جيش وحرس بحري وطنيين، ومعاضدتها بمجهود البحارة الذين تطوعوا للبحث على المفقودين، الى جانب جهود مماثلة تبذلها الاطراف الليبية والايطالية، حسب قوله.

يذكر ان مركب الهجرة غير النظامية الذي غادر سواحل جرجيس يوم الاربعاء كان على متنه 17 شخصا اغلبهم شباب ومن بينهم امراتان ورضيع.