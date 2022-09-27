المنحى الإيجابي يلازم أداء بورصة تونس للحصة الثالثة على التوالي

لازم المنحى الإيجابي أداء بورصة تونس للحصة الثالثة على التوالي، لينهي المؤشر المرجعي، ” توننداكس” مداولات، الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0،4 بالمائة عند مستوى 8304،2 نقطة، وسط حجم تداول جملي بقيمة 6،7 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وتصدر سهم ” أوفيس بلاست” قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4،3 بالمائة (1،450 دينار)، متبوعا بسهم الشركة التونسيّة للبنك، الذي ارتفع بنسبة 3 بالمائة (4،100 دينار)، علما وأن السهم حقق تطوّرا، منذ بداية سنة 2022 بنحو 37،6 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع سهم ” توننفاست” بنسبة 4،4 بالمائة (6،960 دينار)، متبوعا بسهم الشركة العصرية للخزف، الذي تدهور سعره بنسبة 4،1 بالمائة (0،940 دينار).

واستأثر سهم بنك تونس العربي الدولي بأكبر حجم تداول للحصة بقيمة 1 مليون دينار، كما أنهى السهم مداولات الحصّة على ارتفاع بنسبة 1،2 بالمائة ( 82 دينارا).