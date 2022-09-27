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سيدي بوزيد: حجز 83 قنطارا من الفارينة المدعمة لدى 3 مخابز بمعتمدية المكناسي

2022/09/27 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

جز أعوان المراقبة الاقتصادية با**لإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، اليوم الثلاثاء، 83 قنطارا من الفارينة المدعمة لدى ثلاثة مخابز مصنفة في صنف “أ” خبز حجم كبير بمعتمدية المكناسي، حسب ما ذكره المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد مبروك عبادة، في تصريح لـ”وات”.

وأوضح عبادة أن عملية الحجز تأتي بعد تعمّد أصحاب المخابز المذكورة الإخلال بنسق التزويد من خلال غلق المخبزة دون أي موجب أو التوقف عن صنع الخبز في وقت مبكّر خلافا لمقتضيات قرار وزير التجارة وتنمية الصادرات المؤرخ في 13 نوفمبر 2020 المتعلق بصنع وعرض وبيع مادة الخبز.
وبيّن انه تم تحرير محاضر بحث ضد المخالفين من أجل الإخلال بتراتيب الدعم على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020، علاوة على استصدار عقوبة إدارية متمثلة في تغيير تصنيف المخابز المذكورة إلى صنف “ج” “باقات”.

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