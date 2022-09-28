عاجل: بوغلاب يفجرها ويكشف سبب غيابه عن الساحة الاعلامية..(فيديو)

تحدّث الإعلامي محمد بوغلاب في فيديو نشره على صفحته الرسمية على “اليوتيوب”، عن سبب غيابه هذا الموسم عن الإذاعات والقنوات التونسية.

وأعلن بوغلاب عن إطلاق موقع يوتيوب، قائلا “مازال فينا نفس ومازال ثمة ما يتقال” مشيرا الى ان “اليوتيوب” سيكون بوابته للحديث مع المواطنين وستكون هناك حلقتين في الاسبوع كل يوم ثلاثاء وجمعة.

وأضاف بوغلاب أنه اتصل بالعديد من الاذاعات للعمل معها ولكن اعلموه ان تعليمات من الفوق بمنع ظهوره وفق تعبيره.

ووجه بوغلاب رسالة لمن اعطوا تعليمات بمنع ظهور الى الاعتبار من ممن سبقوهم وكانوا يوما ما الفوق اليوم اين هم؟؟.