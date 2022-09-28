مرتب الموظف في تونس ينتهي منذ الأسبوع الثاني..

تحدّث رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي، عن الوضع المادي للأسرة التونسية في ظلّ تدهور القدرة الشرائية.

وقال الرياحي في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022، أنّ مصاريف الموظف أصبحت تتجاوز دخله، وينتهي بالتالي مرتبه بسرعة قصوى ليجـد أمامه حلاّ واحدا لا غير وهو التداين، مبينا أنّ المُوظف أصبح يدخل منذ الأسبوع الثاني في التداين، إمّا بسحب تسبقة من الموزع الآلي للبنوك ما يعرف بـ”الروج” أو اللجوء إلى القروض الاستهلاكية مما يعني أنّ راتبا شهريا بـ 1.5 ألف دينار لا يكفي لأسبوعين فقط، خاصة الموظف الذي يقطن في المدن الأخرى.