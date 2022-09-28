هام: نحو احداث مشروع سكني يشمل بناء 15200 مسكن لـ76 ألف ساكن..

وفاة الاعلامي نور الدين الطبوبي..#خبر_عاجل

أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماء بالسوق الجهوي بسيدي بوزيد..

طفل يقتل نفسه عن طريق الخطأ..#خبر_عاجل

عاجل: تطورات جديدة في قضية التسفير..

2022/09/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

استأنفت النيابة العمومية جميع قرارات السراح في قضية التسفير بعد طلبها اصدار بطاقات إيداع ضد كل المشمولين بالتحقيق في القضية ،حسب ما أفاد به المحامي سمير ديلو.

وقال ديلو انه من المنتظر عقد جلسة في الغرض غدا تحت نظر دائرة الاتهام.

ولفت سمير ديلو اليوم الأربعاء في تصريح لراديو الديوان الى أنه يمكن لدائرة الاتهام نقض قرار إبقاء الغنوشي و العريض و غيرهم بحالة سراح و الاستجابة لطلب النيابة المتمثل في اصدار بطاقات إيداع في شأنهم.

وبخصوص السماح لنور الدين الخادمي بالسفر قال ديلو ان لسان الدفاع التزم أمام حاكم التحقيق بعودة الخادمي من السفر قبل 18 أكتوبر موعد جلسته القادمة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn