عاجل: تطورات جديدة في قضية التسفير..

استأنفت النيابة العمومية جميع قرارات السراح في قضية التسفير بعد طلبها اصدار بطاقات إيداع ضد كل المشمولين بالتحقيق في القضية ،حسب ما أفاد به المحامي سمير ديلو.

وقال ديلو انه من المنتظر عقد جلسة في الغرض غدا تحت نظر دائرة الاتهام.

ولفت سمير ديلو اليوم الأربعاء في تصريح لراديو الديوان الى أنه يمكن لدائرة الاتهام نقض قرار إبقاء الغنوشي و العريض و غيرهم بحالة سراح و الاستجابة لطلب النيابة المتمثل في اصدار بطاقات إيداع في شأنهم.

وبخصوص السماح لنور الدين الخادمي بالسفر قال ديلو ان لسان الدفاع التزم أمام حاكم التحقيق بعودة الخادمي من السفر قبل 18 أكتوبر موعد جلسته القادمة.