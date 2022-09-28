أكثر من 6 ملايين و385 ألف شخص يستكملون التلقيح ضد كورونا إلى غاية 26 سبتمبر الجاري

بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا منذ إنطلاق الحملة الوطنية للتلقيح إلى غاية يوم 26 سبتمبر الجاري، 6 ملايين و385 ألفا و223 شخصا، حسب البلاغ الدوري لوزارة الصحة حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.

ووصل عد الملقحين بالجرعة الثالثة خلال نفس الفترة، 1 مليون و245 ألفا و676 شخصا، فيما لم يتجاوز عدد الملقحين بالجرعة الرابعة 68 ألفا و844 شخصا.

ويشار الى أن وزارة الصحة سجلت خلال الفترة الممتدة بين 19 و25 سبتمبر الجاري، 5 حالات وفاة مصرح بها جراء الاصابة بكورونا بالإضافة إلى 341 حالة إصابة جديدة.