البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثانية ذهابا

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والتي دارت مساء اليوم الاربعاء :

قاعة اريانة

شبيبة المنازه-اتحاد الانصار 64-79

قاعة بوهيمة برادس

النجم الرادسي-النادي الافريقي 74-57

قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي- الدالية الرياضية بقرمبالية 63-64

قاعة المزالي بالمنستير

الاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 80-62

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان-الزهراء الرياضية 67-64

الترتيب ن ل

1-الملعب النابلي 4 2

-النادي الافريقي 4 2

3- الاتحاد المنستيري 3 2

–النجم الساحلي 3 2

5-شبيبة المنازه 2 1

–الزهراء 2 1

-شبيبة القيروان 2 2

-اتحاد الانصار 2 2

9-الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1

–النجم الرادسي 1 1