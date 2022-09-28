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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثانية ذهابا

2022/09/28 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثانية ذهابا للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة والتي دارت مساء اليوم الاربعاء :

قاعة اريانة
شبيبة المنازه-اتحاد الانصار 64-79

قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي-النادي الافريقي 74-57

قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي- الدالية الرياضية بقرمبالية 63-64

قاعة المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 80-62

قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان-الزهراء الرياضية 67-64

الترتيب ن ل
1-الملعب النابلي 4 2
-النادي الافريقي 4 2
3- الاتحاد المنستيري 3 2
–النجم الساحلي 3 2
5-شبيبة المنازه 2 1
–الزهراء 2 1
-شبيبة القيروان 2 2
-اتحاد الانصار 2 2
9-الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1
–النجم الرادسي 1 1

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