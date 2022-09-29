ضبط فتيات وليبيين في وضع مخل بالحياء خلال حملات أمنية على شقق مفروشة..

نفذ أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية التابعة لادارة الشرطة حملة أمنية لاستهداف ما يعرف بالشقق المفروشة التي يتم تحويلها الى أوكار لتعاطي الدعارة اسفرت عن الاحتفاظ بستّ فتيات وستّة شبان من بينهم 5 ليبيين وحجز مبالغ مالية من العملتين المحلية والصعبة.

وتفيد المعطيات الأولية أن أعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية تولوا بالتنسيق مع النيابة العمومية مداهمة شقة بعين زغوان ضبط داخلها فتاتان صحبة شاب تونسي في وضع مخلّ بالحياء.

وبتواصل الحملة داهم الأعوان شقة مفروشة بسكرة ضبطت داخلها فتاة صحبة ثلاثة شبان ليبيين وكانوا في وضع أخلاقي فاضح ، ليتم لاحقا مداهمة شقة ثانية بسكرة ضبط بداخلها ثلاث فتيات صحبة شابين ليبيين في وضح فاضح.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الموقوفين واحالتهم لاحقا على أنظار القضاء وفق ما اوردته قناة التاسعة.