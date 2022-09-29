تفاصيل تفكيك شبكات دعارة بتونس الكبرى..#خبر_عاجل

أمكن لإطارات وأعوان مصلحة وقاية الأخلاق بالإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بادارة الشرطة العدلية تفكيك شبكات دعارة تنشط على مستوى تونس الكبرى، أفضت إلى إيقاف عدد 12 نفر (7 تونسيين و5 أجانب) وحجز مبالغ مالية جملية قدرت ب 1535 دينار تونسي و700 دولار امريكي و100 أورو و25 ليرة تركية.

توفرت بتاريخ 2022/9/24 معلومات مفادها تسوغ فتاتين تونسيتين لإحدى الشقق بجهة عين زغوان لتعاطي الدعارة بمقابل مادي بعد تنزيلهما لإعلانات على مواقع إباحية للراغبين في ذلك. بتكثيف التحريات الميدانية والقيام بعمليات رصد أمكن بعد التنسيق مع النيابة العمومية ضبطهما رفقة نفر تونسي في وضعية مثيرة للشبهة أخلاقيا. باستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف من أجل اعداد محل للخناء والتوسط فيه والتمعش من محصوله وتعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك.

وحسب ما اوردته الصفحة الرسمية للادارة العامة للامن الوطني فقد تم بتاريخ 2022/9/26 الاحتفاظ بفتاة تونسية وعدد ثلاثة أنفار أجانب من أجل تعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك بعد أن تم ضبطهم داخل إحدى الشقق بجهة سكرة أريانة في وضعية مثيرة للشبهة أخلاقيا.

وتم بتاريخ 2022/9/28 الاحتفاظ بعدد ثلاث فتيات تونسيات ونفرين أجنبي من أجل تعاطي البغاء السري والمشاركة في ذلك بعد ضبطهم داخل إحدى الشقق بجهة سكرة أريانة.