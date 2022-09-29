نسبة إمتلاء السدود خلال الفترة الممتدة 1 – 22 سبتمبر 2022..

تشير بيانات المرصد الوطني للفلاحة الى ارتفاع مخزونات السدود الى 8ر761 مليون متر مكعب من المياه بحلول يوم 23 سبتمبر 2022 في ظل خطط لتخصيص مليار و 269 مليون هكتار للزراعات الكبرى خلال موسم 2022-2023 .

وأضاف المرصد ان مخزونات المياه تشكل ارتفاعا طفيفا مقارنة بنفس الكميات المسجلة خلال نفس الفترة من 2021 لكنها تعد اقل بنحو 8ر288 مليون متر مكعب مقارنة مع معدل الثلاث سنوات الماضية.

وقدر المرصد نسبة إمتلاء السدود خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و22 سبتمبر 2022، بنحو 8ر32 بالمائة علما وان اهم

نسب تساقط الأمطار سجلت بالشمال والوسط وقد تجاوزت بشكل طفيف المعدلات على مستوى الشمال الغربي.

ولاحظ المرصد في سياق متصل بالزراعات الكبرى، تجميع زهاء 511ر7 مليون قنطار من الحبوب مع موفى اوت 2022 مما شكل تراجعا بنسبة 1ر7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 .