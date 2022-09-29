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الانتخابات التشريعية: هذه طريقة إرسال تزكيات المترشحين بالخارج..

2022/09/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه بإمكان الناخبين المسجلين بالقائمات الانتخابية بالخارج والراغبين في تزكية المترشحين لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب بالدوائر الانتخابية بالخارج (ديسمبر 2022)، إرسال استمارة تزكية المترشح حسب النموذج المُعد من الهيئة لهذا الغرض، على عنوان البريد الالكتروني “tazkiet.tre@isie.tn”، مع ضرورة توجيه نسخة منها على البريد الالكتروني الخاص بالمترشح.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه يجب أن تتضمن الاستمارة، كافة المعطيات الخاصة بالمترشح وتكون ممضاة من قبل المُزكّي ومصحوبة بنسخة من الصفحة الأولى من جواز سفره، ساري المفعول.

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