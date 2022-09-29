بحوزته سلاح: تفاصيل الإطاحة بمنحرف خطير محل 06 مناشير تفتيش..



على اثر ورود معلومات مفادها تحصن منحرف خطير مفتش عنه بالفرار بمدينة قربص وتحوزه على سلاح ناري محل سرقة كان قد استعمله في مواجهة دوريات امنية سابقا.

وبعد إجراء جملة من التحريات الميدانية الدقيقة من قبل إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بسليمان ومركز الأمن الوطني بقربص أمكن ضبط المعني والذي بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل عدد 6 مناشير تفتيش و بطاقات جلب لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة من أجل “السرقة والعنف الشديد و التحيل”.

وبتفتيش منزله بالتنسيق مع النيابة العمومية أمكن حجز كمية من المواد المخدرة و سلاح ناري تقليدي الصنع و بندقية صيد وإطلاقات و مبلغ مالي هام و الأبحاث متواصلة.