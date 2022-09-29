بينهم 3 أمنيين: الاطاحة بوفاق قصد الاعتداء على الممتلكات والتنقيب على الآثار بسيدي بوزيد..

تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش ومركز الأمن العمومي بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، من ايقاف 6 أشخاص من بينهم 3 أعوان أمن وطني بمنطقة “الساهلة” المحاذية لجبل الزيتون، كانوا على متن سيارتين وبحوزتهم معدات متطورة تستغل في التنقيب على الكنوز والآثار، وفق ما أفادت به مصادر أمنية لوات.

واثر مراجعة النيابة العمومية بسيدي بوزيد في الموضوع، أذنت بالاحتفاظ ب5 أشخاص (من بينهم أعوان الأمن) وتقديم شخص نظرا لحالته الصحية ومباشرة محضر من أجل تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتنقيب على الآثار وحجز جميع المعدات.