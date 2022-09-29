اسناد رخص “تاكسي” لارهابيين في هذه الولاية..

أكد رئيس المنظمة التونسية للتنمية ومكافحة الفساد زبير التركي، ان ولاية بن عروس أسندت حوالي 16 رخصة تاكسي لاشخاص مصنفين ارهابيين، بينهم من هو متوفى، منذ سنة 2017.

واضاف التركي، في تصريح لاذاعة شمس اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022، ان والي بن عروس الحالي يرفض فتح الملف، حيث توجه للمبلغة عن الملف (اطار بالداخلية ومتصرف رئيس بولاية بن عروس) قائلا انها من خلال هذا الملف ستتسبب في سجن نصف المواطنين بالجهة.

واكد التركي ان المبلغة عن الملف تتعرض لعديد الضغوطات منها حرق الارشيف وعدم تفعيل مذكرة العمل الصادرة عن والي بن عروس السابق، الى جانب تردي ظروف عملها صلب الولاية.

ودعا التركي، رئيس الجمهورية قيس سعيد ن الى اعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعتبر الملاذ الوحيد للمبلغين عن الفساد، حسب تعبير التركي.

كما اعتبر التركي ان عديد الوزراء مطالبون بفتح ملفات الفساد تماشيا مع توجه رئيس الدولة، حتى في ظل غياب هيئة مكافحة الفساد، والا فانهم يقومون بضرب مشروع مكافحة الفساد، حسب تقديره.