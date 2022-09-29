تفاصيل الاطاحة بشاب يحاول استدراج التلميذات في محيط المعاهد بجندوبة..

تمكنت دورية تابعة لمصلحة شرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بجندوبة مكلفة بتأمين محيط المعاهد والمنشآت التربوية، من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 28 عاما يتردد منذ أيام على محيط المعاهد وذلك أثناء فترات الراحة ليقوم بمراودة وإستدراج الفتيات القاصرات وذلك بعرضه لمبالغ مالية عليهن قصد إغرائهن والتحرش بهن وتحويل وجهتهن بالحيلة .

وبإيلاء الموضوع أهميته، وبعد نصب كمين تمكنت الدورية المذكورة من إلقاء القبض عليه، حسب ما افاده مصدر امني لاذاعة شمس اف ام.

وبعرضه على المتضررات تعرفن عليه من الوهلة الأولى، وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به بتهمة التحرش الجنسي ومضايقة الغير بوجه مخل للحياء.