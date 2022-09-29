من بينهم شخص أبناؤه ببؤر التوتر: حجز 3 بنادق صيد لدى 3 أشخاص في الروحية..

قام أعوان وإطارات فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني التابعة لمنطقة الحرس الوطني بسليانة، مساء أمس الإربعاء، بحجز 3 بنادق صيد دون رخصة لدى 3 أشخاص بالروحية، من بينهم شخص أبناؤه ببؤر التوتر، وذلك في إطار التصدي لظاهرة مسك وحيازة بنادق الصيد دون رخصة، وفق ما ذكره مصدر أمني.

وأوضح المصدر نفسه، في تصريح مساء اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن البنادق المحجوزة تتمثل في بندقية صيد عيار 12 مم و26 خرطوشة لدى شخص أصيل الروحية، وبندقية صيد عيار 12 مم لدى شخص ثان بنفس المعتمدية (لديه 3 أبناء متواجدون جميعهم ببؤر التوتر بسوريا)، وبندقية صيد يدوية الصنع لدى شخص ثالث.

وأفاد بأن النيابة العمومية بالجهة أذنت، بعد استشارتها، بفتح 3 قضايا عدلية في الغرض.