عاجل: هذا ما تقرر في حق التلميذة التي رشت مادة سامة على زملائها..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الجمعة، بإحالة تلميذة، تبلغ من العمر 17 سنة، تدرس في المعهد الثانوي 2 مارس بالقصرين المدينة، في حالة تقديم على أنظارها، وذلك بسبب إقدامها أمس الخميس، على رش مادة سامة في أحد أقسام المعهد، ما أدى شعور 37 تلميذا بالاختناق، وفق ما افاد به مصدر أمني “وات”.

وذكر ذات المصدر أنه، تم رفع عينة من المادة التي تسببت في شعور التلاميذ بالاختناق وفي احمرار أعينهم، لتحليلها والتعرف على نوعيتها وتركيبتها.

يشار الى أن كافة التلاميذ، غادروا المستشفى الجهوي بالقصرين بعد ان تلقوا الاسعافات اللازمة، ووصفت حالتهم الصحية بال”جيدة”، وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.