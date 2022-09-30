وزير التربية يحسمها بخصوص ملف المعلمين النواب..

أكّد وزير التربية فتحي السلاوتي تمسّك الحكومة بتنفيذ تعهداتها وتعهدات الحكومات السابقة الخاصة بتسوية ملف المعلمين النواب، قائلا ”لكن الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به بلادنا صعب ولا يمكن انتدابهم دفعة واحدة ولذلك الحكومة الآن بصدد دراسة آلية لضمان ادماجهم تدريجيا”.

وأضاف في تصريح لموزاييك “سيتم عرض هذه الآلية للنقاش مع الجانب النقابي”، متعهدا بالتوصّل إلى حل بصفة تشاركية.

كما لفت وزير التربية إلى أنّ العمل متواصل لإنهاء حصول النواب على اجورهم بصفة متأخرة.

وفي سياق متّصل أكّد وزير التربية فتحي السلاوتي خلال حضوره الجلسة العامة للبرنامج التشاركي متعدد الفاعلين “لنكن فاعلين/فاعلات” الانطلاق في الاصلاح التربوي وتطوير المناهج التعليمية في الابتدائي والثانوي بالاضافة إلى الشروع في إصلاح الزمن المدرسي لادخال الانشطة الثقافية والعلمية والبيئية فيه من خلال نوادي في المؤسسات التعليمية لاكساب التلاميذ مجموعة من الكفاءات وتنمية قدراتهم مثلا في مجال البيئة وحقوق الانسان وثقافة قبول الآخر.