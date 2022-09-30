ولاية أريانة: هذه قائمة المكاتب المخصّصة لقبول تزكيات المترشحين للانتخابات التشريعية..



أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة عن قائمة المكاتب التي تم تخصيصها لقبول التزكيات والكائنة بمقرات المعتمديات بالدوائر الانتخابية الثماني بولاية أريانة، وهي على التوالي دائرة أريانة المدينة، وسكرة 1، وسكرة 2، ورواد 1، ورواد 2، والمنيهلة، والتضامن، وقلعة الأندلس- سيدي ثابت، إضافة إلى مقر الهيئة الفرعية.

كما أفادت الهيئة الفرعية بأنّ عمليات تحيين مراكز الاقتراع أو الدوائر الانتخابية متواصلة عن طريق أعوان التسجيل الموجدين بمقرات الهيئة، وبمقرات البلديات والمعتمديات.

وفي سياق متصل، وفي إطار الاستعدادات الخاصة بالانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر القادم، عقد اجتماع، بمقر الهيئة الفرعيّة للانتخابات بأريانة، أدّى خلاله المنسّقون المحليون وأعوان الخدمات الإنتخابية اليمين القانونية لمباشرة مهامهم وفق مقتضات القانون الانتخابي الجديد.

كما تم الانتهاء من تكوين اعوان الهيئة الفرعية للانتخابات باريانة استعدادا لهذا الاستحقاق الانتخابي.