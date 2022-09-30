عاجل: قرار هام للجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص البطولة..

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أنه بناء على التعليمات الواردة من طرف السلط الأمنيّة بخصوص اِستحالة تأمين مباريات الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2022/2023 المبرمجة ليومي الجمعة 30 سبتمبر 2022 و السبت 1 أكتوبر 2022، فقد تقرّر تأجيل موعد اِنطلاق مباريات الجولة الأولى إلى موعد لاحق.

كما تقرّر دعوة رؤساء أندية الرابطة المحترفة الأولى لحضور اِجتماع عاجل و ذلك يوم السبت 1 أكتوبر 2022 على الساعة منتصف النهار (12:00) بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم.

وكان فريق هلال الشابة قد اعلن رفضه لكل القرارات المُتّخذة من طرف المكتب الجامعي لكرة القدم التي تم الاعلان عنها مساء امس في بلاغه بسبب ما اعتبره “خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين كل الجمعيات” مطالبا “بإعادة القرعة من جديد وليس إدراج فريق هلال الشابة ضمن المجموعة الأولى بشكل مُسْقط وبقرار عشوائي لا مُبرّر له “.

وافاد هلال الشابة في بلاغه مساء امس بالخصوص انه سيطالب وزارة الشباب والرياضة ب”التدخل العاجل والفوري لتكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق من خلال فرض إعادة القرعة من جديد وإعادة برمجة “روزنامة” البطولة بشكل يضمن حقوق كل الفرق دون استثناء”.

كما اعلنت انها سُتراسل محكمة التحكيم الرياضي “التاس” و”الفيفا” لإحاطتهما علما بما اعتبرته “اتهامات مُبيّتة واردة ببلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم وتجنّ غير مسبوق يصل إلى درجة التشكيك في قرارات محكمة التحكيم الرياضي بسويسرا” حسب ما جاء في البلاغ.