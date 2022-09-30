العثور على جثة داخل قبو فضاء تجاري معروف “بالباساج”..#خبر_عاجل

اذنت لنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بباب بحر بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وفاة مسترابة لكهل ستيني عثر على جثّته ملقاة داخل قبو تابع لفضاء تجاري معروف قرب” الباساج”.

وتفيد الأبحاث الأوّلية بأنّ الهالك يبلغ من العمر 61 عاما وقد تفطّن إلى جثّته ليلة أمس أحد العاملين بالفضاء التجاري، وهي ملقاة على أرضية القبو التابع له غير بعيد عن المصعد.

وتولّى أعوان الأمن إعلام ممثّل النيابة العمومية الذي حضر على عين المكان وبعد معاينة جثّة الهالك بإيداعها على ذمة الطبيب الشرعي مع تعهيد الشرطة العدلية بباب بحر بالبحث في ملابسات الوفاة التي يرجح حسب المعاينة الأوّلية أنّه مرّ عليها أكثر من يوم واحد قبل اكتشاف الجثة وفق ما اوردته موزاييك.