بورصة تونس تنهي مداولات الجمعة على تراجع بنسبة 0،34 بالمائة

أقفلت بورصة تونس مداولات حصة، الجمعة، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 0،34 بالمائة عند مستوى 8322،53 نقطة، وسط حجم تداول جملي بقيمة 5 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الاسهم، تصدر سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4،4 بالمائة (22،150د).

كما ارتفع سهم الشركة التونسية للسيارات بنسبة 4،2 بالمائة (25د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 91 ألف دينار.

وفي المقابل، تراجع سهم التونسية للايجار المالي والفاكتورينغ، بنسبة 4،5 بالمائة (10،510د)، وسط حجم تداول في حدود 2 ألف دينار.

وانخفض سهم البنك الوطني الفلاحي بنسبة 1،9 بالمائة (8،300د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 187 ألف دينار.

واستأثر ت شركة اسمنت قرطاج بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 938 ألف دينار، ما يعادل 19 بالمائة من الحجم الجملي للمعاملات