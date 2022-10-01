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انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق..

2022/10/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز “الستاغ” أن التيار الكهربائي سينقطع عن عدد من المناطق بـالمنستير يوم الأحد 02 أكتوبر 2022، وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الظهر (13.00).

وبيّنت الشركة في بلاغ لها أنّ الانقطاع سيشمل المناطق التالية:

– حي التحرير / نهج الطاهر الحداد / حي الخضراء / النصف الشمالي من شارع الحبيب بورقيبة بزاوية قنطش.

– كامل مدينة المصدور / المنطقة الصناعيّة بالمصدور (من 08.00 صباحًا إلى منتصف النّهار 12.00)

وأكدت الشركة، أن عملية إرجاع التيار الكهربائي ستتم بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام.

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