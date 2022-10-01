عاجل: المواطنة التي صورت فيديو نقيب الحرس بصدد تلقي رشوة تخرج عن صمتها وتفجرها..

“نرمين صفر” تعلن اعتزال الفن الاستعراضي..

عاجل: هذا ما تقرر في حق التلميذة التي رشت مادة سامة على زملائها..

هذا ما قرره القضاء العسكري في حق عبد الرزاق الكيلاني..#خبر_عاجل

استعمل سلاح ناري: القبض على شخص حاول سرقة المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد..#خبر_عاحل

2022/10/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكن أعوان شرطة النجدة بسيدي بوزيد، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، من إلقاء القبض على شخص حاول سرقة المركز المندمج للشباب والطفولة والذي اطلق النار بالمركز ثم رمى بالسلاح الناري وفر هاربا.

ورغم أن الموقوف كان يرتدي كمامة ثم قام بتغيير ملابسه للتمويه حتى لا يمكن التعرف عليه من خلال ما كان يرتدي إلا أن الأعوان نصبوا له كمينا بأحواز المدينة وتمكنوا من إيقافه.

وقد تم اقتياد هذا الشخص إلى مقر الأمن أين تم فتح محضر في الغرض.

وللتذكير فقد تعرض المركز المندمج للشباب والطفولة المتواجد بشارع الحبيب بورقيبة في قلب مدينة سيدي بوزيد لمحاولة سرقة من طرف شخص كان يحمل بندقية من عيار 16 وحال التفطن إليه ألقى السلاح ولاذ بالفرار.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn