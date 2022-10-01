استعمل سلاح ناري: القبض على شخص حاول سرقة المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد..#خبر_عاحل

تمكن أعوان شرطة النجدة بسيدي بوزيد، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، من إلقاء القبض على شخص حاول سرقة المركز المندمج للشباب والطفولة والذي اطلق النار بالمركز ثم رمى بالسلاح الناري وفر هاربا.

ورغم أن الموقوف كان يرتدي كمامة ثم قام بتغيير ملابسه للتمويه حتى لا يمكن التعرف عليه من خلال ما كان يرتدي إلا أن الأعوان نصبوا له كمينا بأحواز المدينة وتمكنوا من إيقافه.

وقد تم اقتياد هذا الشخص إلى مقر الأمن أين تم فتح محضر في الغرض.

وللتذكير فقد تعرض المركز المندمج للشباب والطفولة المتواجد بشارع الحبيب بورقيبة في قلب مدينة سيدي بوزيد لمحاولة سرقة من طرف شخص كان يحمل بندقية من عيار 16 وحال التفطن إليه ألقى السلاح ولاذ بالفرار.