منير بن صالحة يكشف سبب توتر العلاقة بينه وبين ليلى بن علي..#خبر_عاجل

تحدّث المحامي منير بن صالحة اليوم السبت 1 أكتوبر 2022 عن علاقته برئيس الجمهورية الراحل زين العابدين بن علي.

وأكّد في تصريح لموزاييك أنّ بن علي هو من اتصل به وطلب منه أن ينوبه بعد أن علم أنه كان يترافع عن أسماء بارزة في نظامه وبعض الوزراء السابقين وأفرادا من عائلته المقربة “لهذا سمع أنني أتحرك في المناخ السياسي آنذاك فقرّر تكليفي”.

وأوضح أنه اتصل بالرئيس الراحل واتفقا على إنابته فطلب منه في المقابل تكليفا مكتوبا لحماية نفسه “فأجابني أنا رئيس الجمهورية وكلمتي تعهّد لكنني تمسكت بالتكليف لأنني أعلم أنه سيتم التشكيك في الأمر”.

وقال منير بن صالحة أن الرئيس الراحل كان يحترمه جدا “لكن يبدو أن زوجته ليلى بن علي لم يعجبها الأمر لان علاقتي به كانت مباشرة ولم تمر عبرها وهذا ما يفسر صمتها منذ 2011 وعندما تحدثت خصصت نصف الوقت لمهاجمتي ووصفي بأنني امشي فوق جثث الناس”