سليانة: إعادة فتح المركز النهاري لرعاية المسنين بسليانة بعد عمليات صيانة وتهيئة لفضاءاته

افتتح صباح اليوم الأحد المركز النهاري لرعاية المسنين بسليانة في حلّة جديدة بعد تهيئته وصيانة حالته المتردية ليستعيد روّاده مختلف الأنشطة التي دأبوا على ممارستها في فضاءاته، وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي للمسنين.

وذكر رئيس الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بسليانة، عصام علي، في تصريح لـ”وات”، أن مصالح الجمعية أعدّت برنامجا ثريا ومتنوعا على مدى أسبوع لفائدة المسنين بكل من المركز النهاري والسجن المدني بسليانة والمستشفى الجهوي وعدد من المعتمديات، وذلك بالتعاون مع المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإدارة الجهوية للصحة والسجن المدني بسليانة والإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية والسلط المحلية وعدد من مكونات المجتمع المدني.

من جهتها، قالت رئيسة مصلحة كبار السن بالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسليانة، في تصريح لـ”وات”، إن اليوم الاحتفالي شمل عيادات طبية لتقصي مرض السكري وضغط الدم وعدد من الأنشطة الثقافية، لافتة إلى أهمية العناية بالمسنين بتضافر مجهودات جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني.

يشار إلى أن افتتاح المركز انتظم بإشراف والي سليانة وحضور الكاتب العام للولاية ومعتمد سليانة الجنوبية وعدد من المديرين الجهويين ومن مكونات المجتمع المدني.