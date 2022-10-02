نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية بغرداية

شهدت القافلة الصحيّة متعددة الاختصاصات، التي حلت،الأحد، بالمدرسة الابتدائية بغرداية من معتمدية بني خيار من ولاية نابل، إقبالا هاما من المواطنين، الذين قدموا للانتفاع بخدمات القافلة، التي تنظمها جمعية “ليونس نابل”.

وتضم القافلة اختصاصات طبيّة متنوّعة منها بالخصوص طب العيون وأمراض النساء والتوليد ومرض السكري وأمراض المعدة وأمراض الأذن والأنف والحنجرة، وفق ما ذكرته رئيسة الجمعية، مريم العياشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأشارت إلى ان حوالي 12 طبيبا من بينهم 6 أطباء عيون ساهموا في تأمين مختلف الفحوصات، التّي أمنتها القافلة، التي سعت إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين فضلا عن توفير الكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك في إطار الاحتفال بأكتوبر الوردي.

وأكدت العياشي، على أهميّة التظاهرة، التّي تعد فرصة لمتساكني الجهة للانتفاع بخدمات طبية وفحوصات مجانية باعتبار تنوّع الاختصاصات الطبية التي تؤمنها لفائدة متساكني منطقة غرداية حيث يفتقر المستوصف المحلي بغرداية لأطباء الاختصاص وخاصّة منهم طب العيون، فضلا عن تخفيف عبء التنقل إلى المستشفى الجهوي الطاهر المعموري بنابل.

ولاقت هذه القافلة الصحية الأولى بتنظيم من جمعية “ليونس نابل”، التي تأسست خلال شهر جوان 2022، استحسانا من قبل المواطنين، الذين طالبوا بتكثيف مثل هذه التظاهرات المجانية.