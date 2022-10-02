بطولة افريقيا للاندية لكرة اليد (رجال) نتائج المباريات

في ما يلي نتائج منافسات اليوم الثاني من فعاليات البطولة الافريقية للاندية البطلة لكرة اليد والتي تحتضنها مدينتي نابل و الحمامات الى غاية 9 اكتوبر الجاري :

برنامج المباريات و الترتيب

الاحد 2 اكتوبر 2022

قاعة الحمامات

النادي الافريقي -راد ستار الايفواري (س 17)

الزمالك المصري-مولدية الجزائر (س 19)

الشرطة الكامروني معفى

السبت 1 اكتوبر 2022

الزمالك المصري-راد ستار الايفواري 40-17

مولدية الجزائر-الشرطة الكامروني 26-25

النادي الافريقي معفى

الجمعة 30 سبتمبر 2022

المجموعة الاولى

مولودية الجزائر – راد ستار الايفواري 31-30

النادي الافريقي – الشرطة الكاميروني 40-23

الزمالك المصري معفى

الترتيب

الفريق ن ل

1- مولودية الجزائر 6 2

2- النادي الافريقي 3 1

— الزمالك 3 1

4- راد ستار 2 2

— الشرطة الكاميروني 2 2

المجموعة الثانية

الاحد 2 اكتوبر 2022

قاعة الحمامات

الترجي الرياضي -فلاورز البنيني (س 13)

الاهلي المصري-وفاق عين التوتة الجزائري (س17)

شباب كنشاسا معفى

السبت 1 اكتوبر 2022

الاهلي المصري-فلاورز البنيني 40-11

وفاق عين التوتة الجزائري -شباب كينشاسا الكونغولي 25-26

الترجي الرياض معفى

الجمعة 30 سبتمبر 2022

وفاق عين التوتة الجزائري – نادي فلاورز البنيني 24-23

الترجي الرياضي – شبابر كينشاسا الكونغولي 43-30

الاهلي المصري معفى

الترتيب

الفريق ن ل

1- وفاق عين التوتة 4 2

— شباب كينشاسا 4 2

3- الترجي الرياضي 3 1

— الاهلي 3 1

5- فلاورز البنيني 2 2