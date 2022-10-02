المنستير.. 93 مخالفة اقتصادية وحجز 80 طن من البصل خلال حملة إقليمية مشتركة

أسفرت حملة اقليمية مشتركة للمراقبة الاقتصادية نظمتها الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالتنسيق مع المصالح الأمنية أول أمس عن تسجيل 93 مخالفة اقتصادية أثناء 496 زيارة ميدانية وحجز 80 طن من مادة البصل الجاف بأحد مخازن التبريد بالجهة ، وفق ما أفادت (وات) اليوم الأحد المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير زهرة ثابت.

وتعلقت المخالفات الاقتصادية بغياب إشهار الأسعار والفوترة وعدم الاستظهار بفواتير الشراء والترفيع في الأسعار والمضاربة والاحتكار في حين وقع حجز البصل بسبب مسك منتوجات من أجل المضاربة والاحتكار.

وشملت هذه المخالفات قطاعات المواد المدعمة، والمواد الغذائية بالجملة والتفصيل، والخضر والغلال، ومخازن التبريد، والمكتبات والأدوات المدرسية، واللحوم البيضاء، واللحوم الحمراء، والأسماك، والفواكه الجافة، والمنتوجات المنقولة على الطرقات

ووقع خلال ذات الحملة الإقليمية حجز 150 كراسا مدعما من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار وإخفاء بضاعة

وشاركت في هذه الحملة الإقليمية المشتركة 13 فرقة للمراقبة الاقتصادية من ولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان ، حسب ذات المصدر.