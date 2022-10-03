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عثر على جثته ملقاة قرب منزله: وفاة مسترابة لخمسيني..

2022/10/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات وفاة كهل خمسيني عثر على جثته ملقاة صباح امس الأحد غير بعيد عن منزله الكائن بجهة عين جلولة من ولاية القيروان.

وتفيد المعطيات الأولية أن الهالك في نهاية الخمسينات من عمره وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعيش عادة بمفرده بمنزل بأحدى العمادات التابعة لمعتمدية عين جلّولة من ولاية القيروان وقد تفطن أجواره صباح اليوم الأحد الى جثته ملقاة على بعد عشرات الأمتار من منزله ليتم اعلام اعوان الحرس الوطني والحماية المدنية.

وحسب موزاييك فقد تولى ممثل النيابة العمومية معاينة جثة الهالك قبل الاذن بايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة .

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