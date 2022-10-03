عون سجون يسرق مخدرات من المحكمة لترويجها..

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 8 أعوام و 3 أشهر في حق عون سجون متهم بالاستيلاء على محجوز من المحكمة متمثل في كمية من المخدرات بغاية ترويجها.

وتفيد وقائع ملف القضية أن عملية رقابة على محجوز تابع للمحكمة الابتدائية بتونس أسفرت عن التفطن الى اختفاء كمية من المخدرات تم حجزها على ذمة احدى القضايا المنشورة لدى المحكمة.

ومع تقدم الأبحاث تم توجيه الاتهام الى عوني سجون أحدهما ملحق بالمحكمة الابتدائية بتونس والثاني يعمل بأحد سجون داخل الجمهورية وتم ايداعهما السجن على ذمة القضية.

وحسب أوراق ملف القضية وبعد مثول المتهمين أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس واستنطاقهما حول ما نسب اليهما وسماع مرافعات الدفاع ، قضت هيئة الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق أحدهما وادانة الثاني والحكم بسجنه مدة ثمانية أعوام وثلاثة أشهر وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.