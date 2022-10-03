زغوان: العثور على جثة شاب متعفنة داخل بئر مهجورة في ضيعة فلاحية بمنطقة سيدي ناجي

تم اليوم الاثنين، العثور على جثة متعفنة لشاب قدر عمره بحوالي 35 سنة، داخل بئر مهجورة في ضيعة فلاحية تعرف ب”السواني” بمنطقة سيدي ناجي التابعة لمعتمدية الناظور من ولاية زغوان.

وذكر معتمد المنطقة مصطفى المسعدي ل”وات” أنه تم التفطن للجثة من طرف مواطن على إثر انبعاث رائحة كريهة من البئر، كما تفيد المعطيات الأولية على إثر المعاينة الأولية التي قامت بها المصالح الأمنية والحماية المدنية أن الجثة موجودة داخل البئر لأكثر من 15 يوما، طمست بموجبها ملامح الهالك واصبح من غير الممكن التعرف على هويته

ولفت ذات المصدر إلى أنه لم يصدر بلاغ ضياع أو غياب أحد الأشخاص، من كافة العائلات بمختلف مناطق الجهة، كما لم تتلق المصالح الأمنية إعلاما في الغرض مما يرجح أن الهالك ليس أصيل الجهة وفق تقديره.

واستنادا إلى نفس المصدر، فقد تم رفع الجثة من طرف أعوان الحماية المدنية بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ونقلها إلى المستشفى الجهوي بزغوان للتشريح قصد التعرف على هوية الهالك وتحديد أسباب وفاته