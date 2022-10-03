بورصة تونس: التفويت في عدد من الأسهم في شركتي ليلا وإسمنت قرطاج



تمّ التفويت في أكثر من 308 آلاف سهم تعود لأجانب في شركتي “ليلا” خلال الاسبوع المنقضي (من 23 وحتّى 30 سبتمبر 2022)، وفق ما أوردته بورصة تونس.

وتحوّلت، تبعا لذلك، بحسب النشرية الأسبوعيّة حول المساهمة الأجنبية في المؤسّسات المدرجة ببورصة تونس، حصّة الأجانب في رأس مال ليلا من 7،61 بالمائة إلى 7،23 بالمائة.

كما تمّ التفويت في 215 ألف سهم في اسمنت قرطاج وأسهمت حركة البيع، خلال الأسبوع ذاته، في تراجع المساهمة الأجنبية برأس مال الشركة إلى 0،74 بالمائة مقابل 0،81 بالمائة قبل ذلك.

وشملت حركة البيع التفويت في 82 ألف سهم من رأس مال الشبكة التونسيّة للسيّارات والخدمات لتصل نسبة المساهمة الأجنبية، تبعا لذلك، إلى 10،05 بالمائة.

وبدا الأجانب أكثر اهتماما بسوموسار بعد اقتناء 14 ألف سهم لتصل نسبة مساهمة الأجانب في راس مال الشركة 0،94 بالمائة مقابل 0،91 بالمائة قبل ذلك.

وللتذكير فإنّ البنك العربي لتونس هو الشركة المدرجة ذات الاسهام الأجنبي الأهم (بنسبة 64،3 بالمائة) ببورصة تونس تتبعها شركة صنع المشروبات بتونس (62،1 بالمائة) فآرليكيد تونس (59،19 بالمائة).