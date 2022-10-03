هذا القيادي يستقيل من حركة النهضة..

أعلن القيادي في حركة النهضة والنائب السابق في البرلمان، ناجي الجمل، اليوم الإثنين 03 أكتوبر 2022، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص على فايسبوك، استقالته من حركة النهضة.

ولم يكشف ناجي الجمل عن أسباب الاستقالة لكنه لفت إلى أنه قدم الأسباب في بيان مفصّل إلى مؤسسات الحزب.

وفيما يلي نص التدوينة:

“إعلام إلى عموم الأصدقاء وإلى أعضاء وأنصار حركة النهضة خاصّة.

بعد أكثر من أربعين سنة انتماء قرّرت اليوم وضع حدّ للرابط التنظيمي بحركة النّهضة. كانت أهمّ مدرسة نحتت شخصيّتي وأثرت تجربتي. أخذت منها الكثير وأعطيت لها ما أستطيع.

تشرّفت بمعرفة عدد كبير من أعضائها وسُعدت بالعمل معهم وأنا فخور بصحبتهم وسأحفظ ودّهم ومقامهم. فما جمعني بهم سيبقى أمتن من حبل التّنظيم وأشمل من النّشاط السياسي.

أسباب الاستقالة أرسلت في بيان مفصّل إلى مؤسّسات الحركة.”.