أثاروا الهرج والتشويش بمستشفى الرابطة بالعاصمة: تفاصيل ايقاف خمسة اشخاص..

على اثر ورود مكالمة هاتفية على قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص إحداث الهرج والتشويش على مستوى قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة بتونس.

تم على الحين تنقل الوحدات الأمنية على عين المكان وبالتحري مع الطاقم الطبي وشبه الطبي أفاظوا تعرضهم الى الاعتداء بالعنف اللفظي من قبل عدد 05 أشخاص رفضوا القيام بإجراءات التسجيل قبل الفحص، تم ضبط المعنيين واقتيادهم الى مقر مركز الاستمرار بباب سويقة.

بعرض هوياتهم على الناظم الآلي تبين أن أحدهم محل 09 مناشير تفتيش من أجل “السرقة, الإضرار بملك الغير، هضم جانب موظف” لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة.

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بذوي الشبهة من أجل “هضم جانب موظف عمومي بالقول وإحداث العرج والتشويش” ومواصلة البحث على صعيد مركز الأمن الوطني بباب سويقة.