مستجدات المفاوضات بين الحكومة والجامعة العامة للتعليم الأساسي..#خبر_عاجل

قال الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي، “إنه وقع تعليق جلسة المفاوضات المنعقدة، اليوم الاثنين، بوزارة الشؤون الاجتماعية بحضور ممثلين عن الجامعة واتحاد الشغل وممثلين عن وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والمالية على ان يتم عقد جلسة تفاوضية لاحقة قبل يوم الجمعة المقبل 07 أكتوبر الجاري، تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي.

وأكد الشابي لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان تعليق جلسة اليوم كان نتيجة عدم “تقديم الطرف الحكومي لأي مقترحات يمكن التفاعل معها بشكل إيجابي”، مؤكدا أن الجلسة القادمة ستكون المحددة لقرارات الهيئة الإدارية القطاعية.

وقال إن الجامعة طلبت الحصول على إجابة كتابية خلال الجلسة التفاوضية القادمة مع وزارة التربية بشأن مطالبها من أجل عرض مخرجات الجلستين على أنظار الهيئة الإدارية القطاعية بهدف تقييم مقترحات وزارة التربية واتخاذ القرارات.

وتم خلال جلسة اليوم التطرّق إلى الأزمات التي يعشها قطاع التعليم الأساسي لاسيما في علاقة بتسوية الوضعيات الهشة، وفق الشابي، الذي أفاد بأن الطرف الحكومي اقترح التفكير في آلية لتسوية ملف الوضعيات الهشة عبر الادماج التدريجي، دون تقديم حلول عملية لعملية الادماج بالنسبة للأعوان الوقتيين بالمدارس الابتدائية، وفق تعبيره.

وأكد أن الجامعة عرضت خلال جلسة اليوم مطالب القطاع على غرار إلغاء صفة العون الوقتي المكلف بالتدريس وترسيم الأعوان الوقتيين من دفعة 2018 و2019 و2020 و2021، مفيدا بأن عدد الأعوان الذين يعانون من أشكال التشغيل الهش بالمدارس الابتدائية يصل إلى “أكثر من 20 ألف شخص”.

كما طالبت الجامعة خلال جلسة اليوم بتسوية وضعية خريجي الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم دفعة 2021 و2022، وتسوية وضعية النواب خارج الاتفاقية وإدراجهم بقاعدة البيانات، وتسوية قائمة تضم 84 معلما تتوفر فيهم شروط الانتداب، لكن وزارة التربية تنكرت لهم، وفق تعبيره.

ويخوض المعلمون النواب وخريجو الاجازة التطبيقية في التربية والتعليم المتعاقدون تحركات احتجاجية واعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية بكامل انحاء البلاد، رفضا لما اعتبروه سياسة “التسويف والمماطلة” التي تنتهجها وزارة التربية في تسوية ملف انتداب المعلمين النواب وخريجي الاجازة التطبيقية البالغ عددهم حوالي 6135 معلما مما تسبب في تخلف اكثر من 390 الف تلميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة منذ انطلاق السنة الدراسية الجديدة حسب ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي نبيل الهواشي في ندوة صحفية عقدها مؤخرا.

ومن المنتظر أن تنظم الجامعة يوم الأربعاء 05 أكتوبر الجاري وقفة احتجاجية من 10 صباحا إلى منتصف النهار في كافة المدارس الابتدائية بالبلاد.

وكان المعلمون النواب قد نفذوا يوم غضب نهاية الأسبوع المنقضي أمام وزارة التربية للماطلبة بتسوية وضعياتهم المهنية.