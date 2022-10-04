فتح تحقيق ضدّ بشير العكرمي..وهذه التفاصيل..

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2022/10/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكد المحامي رضا الرداوي عضو فريق الدفاع في قضية الشهيد محمد البراهمي اليوم الثلاثاء أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت الاسبوع الماضي بفتح بحث تحقيقي ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي.

وأضاف الرداوي أثناء الترافع اليوم أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الارهاب في قضية الشهيد محمد البراهمي، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث ضد العكرمي من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلّس بخصوص محاضر كانت تحت يده بحكم وظيفه تتعلق بقضية الشهيد البراهمي ، حسبما صرّح به الردّاوي اليوم أمام الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب وفق ما نقلته اذاعة موزاييك.

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