انطلاق الحملات التحسيسيّة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بولاية تونس



انطلقت الحملات التحسيسية للكشف المبكر لسرطان الثدي التي تنتظم في اطار شهر “أكتوبر الوردي” بولاية تونس، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، طارق بن ناصر، اليوم الأربعاء.

وقال بن ناصر، في تصريح لـ”وات”، إن “الحملات التحسيسية، التي تتواصل فعالياتها الى موفى شهر أكتوبر الجاري، ستنتظم بالمبيتات والمؤسسات الجامعية والمصانع، وستشهد مشاركة مجموعة كبيرة من أطباء الاختصاص، والإطار شبه الطبي، وإطارات الطب المدرسي والجامعي”.

وأوضح، في هذا السياق، أن الحملات التحسيسية تهدف بالخصوص إلى تعريف النساء بالعلامات الخاصة بمرض سرطان الثدي عند قيامهن بعملية الفحص الذاتي، لا سيما في ظلّ فاعليّة العلاج وارتفاع نسبة الشفاء الى 100 بالمائة لدى التفطن والتشخيص المبكر لهذا المرض.

من جهة أخرى، ذكر المدير الجهوي للصحة أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس “كورونا” بولاية تونس ليصل العدد الجملي للإصابات منذ ظهور الوباء إلى 97 ألفا و934 إصابة مشيرا إلى إيواء 3 مصابين بفيروس “كورونا” بالمستشفيات العمومية مقابل عدم وجود اي مصاب في أقسام الإنعاش والمصحات الخاصة.