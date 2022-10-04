في الهوارية: عون بريد يستولي على أموال الحرفاء..

تعهدت فرقة الشرطة العدلية بمنزل تميم بالبحث في شكاية تقدم بها الديوان الوطني للبريد التونسي في شخص ممثله القانوني ضد عون بريد من أجل “الاستيلاء على أموال خاصة من حسابات بريدية جارية لحرفاء بفروع تابعة لمكتب بريد الهوارية.

وبسماع العارض، صرّح أنه على اثر تقدم حريف بشكاية بعد تفطنه لتعرض حسابه البريدي الى عمليات سحب وإيداع، تم تكليف لجنة تفقدية للتثبت في الموضوع حيث اتضح أن عون النافذة قام بعمليات تحويل أموال من عدة حسابات جارية والذي بسماعه ضمن محاضر إدارية، اعترف بإستيلائه على مبالغ مالية متفاوتة قدرت إجمالا ب 20800 دينار تولى ارجاعها على مرحلتين.

وبسماع المعني من قبل الوحدات الأمنية، اعترف بكل ما نسب إليه إبان عمله كعون نوافذ بفروع لمكاتب بريدية تابعة للهوارية وذلك على خلفية تعرضه لضائقة مالية بعد إجرائه لعمليات جراحية.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالاحتفاظ به من أجل “الاستيلاء على أموال خاصة من حسابات بريدية”، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني على “الفايسبوك”.