عامل بنزل في قمرت يسرق 60 الف دينار..وهذه التفاصيل..

أصدر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق عون يباشر عمله بأحد نزل مدينة قمرت وتديره فنانة مشهورة ، وذلك على خلفية تورطه في سرقة مبلغ يفوق الستين ألف دينار من أموال النزل.

وحسب ما اوردته قناة التاسعة فان أعوان الادارة الفرعية لمكافحة الاجرام بالقرجاني باشروا الأسبوع الماضي قضية عدلية موضوعها سرقة مبلغ مالي يفوق السّتّين ألف دينار من داخل نزل بضاحية قمرت تديره وتشرف عليه فنانة مشهورة.

وبعد تحريات مكثفة والاطلاع على تسجيلات الكاميرا وسماع عديد الأطراف تم حصر الشبهة في عون يعمل بالنزل والذي بتضييق الخناق عليه اعترف بسرقة مبلغ مالي من أموال النزل غير أنه شدد على أنه أقل بكثير من المبلغ الذي صرح به الشاكي.

وتقرر الاحتفاظ بالعون الى حين مثوله أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن على ذمة الأبحاث المتعلقة بملف القضية.