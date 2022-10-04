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دلسوا شهائد مدرسية : تفاصيل الإحتفاظ بـ16 شخصا يعملون في بلديات بالقصرين..

2022/10/04 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الثلاثاء، بالإحتفاظ بـ 16 شخصا، 8 منهم يعملون ببلديات القصرين المدينة، والزهور، و بوزقام، و8 آخرون قدّموا وثائق ومطالب شغل في نفس البلديات، وذلك من أجل تدليس ومسك واستعمال مدلس لشهائد مدرسية، وفق مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقصرين رياض النويوي.
وبين النويوي، في تصريح إعلامي، أن النيابة العمومية عهدت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالقصرين بالتحري والتحقيق في هذا الموضوع.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أصدر في موفى شهر أوت المنقضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق عونين ببلدية النور في القصرين المدينة من أجل التدليس ومسك مدلس لشهادتين مدرسيتين.

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